Трампа оштрафовали на 110 тысяч долларов

CNN: суд Нью-Йорка оштрафовал экс-президента США Трампа на 110 тысяч долларов

Суд Нью-Йорка оштрафовал бывшего президента США Дональда Трампа на 110 тысяч долларов за те дни, в которые он оказывался предоставлять запрошенные судебным органом документы. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Судья в Нью-Йорке отменил решение против Трампа о неуважении к суду, при соблюдении определенных условий, и обязал его выплатить штраф в размере 110 тысяч долларов», — отмечается в сообщении.

Экс-президент получил взыскание за неисполнение указания предоставить запрошенные документы, отмечает телеканал. Также суд потребовал изучить практику уничтожения документации в Trump Organization и изучить оставшиеся бумаги до 20 мая.

29 апреля сообщалось, что Дональд Трамп продолжит выплачивать 10 тысяч долларов штрафа ежедневно за неуважение к суду. Решение было принято 25 апреля по обращению генерального прокурора штата Летиции Джеймс. Ранее она потребовала от политика предоставить документы о его финансовой деятельности.

