Экс-президент США Трамп продолжит платить ежедневный штраф в 10 тысяч долларов

Бывший президент США Дональд Трамп продолжит выплачивать 10 тысяч долларов штрафа ежедневно за неуважение к суду, со ссылкой на эфир CNN передает ТАСС.

Суд штата Нью-Йорк рассмотрел поданную политиком апелляцию и оставил в силе решение о выплате экс-хозяином Белого дома ежедневного штрафа. Решение о наказании Трампа за неуважение к суду было принято в понедельник, 25 апреля, по обращению генерального прокурора штата Летиции Джеймс. Ранее она потребовала от политика предоставить документы о его финансовой деятельности.

Так как Трамп не стал раскрывать эти данные, его обязали выплачивать ежедневный штраф в размере 10 тысяч долларов (около 713 тысяч рублей), пока эта информация не будет предоставлена. В среду, 27 апреля, адвокат бывшего американского лидера подала апелляцию на решение, приложив к ней письменные показания экс-хозяина Белого дома, в которых он заявляет, что необходимых документов у него нет.

В начале апреля Трампа захотели привлечь к ответственности по делу о предполагаемых финансовых махинациях в принадлежащей ему компании Trump Organization.

В июле 2021 года окружная прокуратура Манхэттена выдвинула обвинения против Trump Organization, которая занимается управлением активами бывшего президента США Дональда Трампа. Обвинительное заключение включает в себя 15 пунктов, в том числе мошенничество с уплатой налогов, преступный сговор, фальсификацию деловой документации и хищение в особо крупных размерах.