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В США захотели привлечь Трампа к ответственности

Генпрокурор Нью-Йорка Джеймс заявила, что хочет привлечь Трампа к ответственности
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ross D. Franklin / AP

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что хочет привлечь бывшего президента США Дональда Трампа к ответственности. О своем намерении генпрокурор рассказала в сообщении, которое распространил ее офис, передает РИА Новости.

«Мой офис подает ходатайство, чтобы привлечь к ответственности Дональда Трампа за неуважение к суду», сказала Джеймс. Она пояснила, что Трамп отказался предоставить документы в рамках расследования в отношении его и его компании Trump Organization невзирая на распоряжение суда.

По словам генпрокурора, за каждый день, когда бывший американский президент отказывается предоставлять суду документы, ему должен грозить штраф в десять тысяч долларов. «Никто не стоит выше закона», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Нью-Йорка вызвала детей Дональда Трампа Иванку и Дональда Трамп-младшего для дачи показаний в рамках расследования. Джеймс надеется получить доказательства, что компания бывшего лидера США могла умышленно допускать неверную оценку собственности для различных организаций.

В июле 2021 года окружная прокуратура Манхэттена выдвинула обвинения против Trump Organization, которая занимается управлением активами бывшего президента США Дональда Трампа. Обвинительное заключение включает в себя 15 пунктов, в том числе мошенничество с уплатой налогов, преступный сговор, фальсификацию деловой документации и хищение в особо крупных размерах.

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Варвара Кошечкина
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