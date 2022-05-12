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Российские «Бастионы» провели учения по уничтожению кораблей противника

Российские «Бастионы» провели учения по уничтожению кораблей противника на Курилах

Фото: Пресс-служба Минобороны России / РИА Новости

Расчеты российских береговых ракетных комплексов «Бастион» провели на курильском острове Матуа учения, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

Как уточнили военные, в рамках тренировок по обороне водных и береговых рубежей расчеты отработали выход на позиции, алгоритм обнаружения и условного уничтожения «вражеских» надводных целей. Были выполнены электронные (условные) пуски ракет. В задачи входила «оперативная смена позиционного района».

Особое внимание военные уделили маскировке и скрытному перемещению пусковых установок по территории острова. Штатные средства противовоздушной обороны (ПВО) выполнили свою часть тренировок по прикрытию неба от средств разведки условного противника.

Ранее правительство Японии выразило протест России из-за военных учений частей армейского корпуса Восточного военного округа и сил Тихоокеанского флота на южной части Курильских островов.

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Марина Совина
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