В России продлили ограничения на полеты в южные регионы страны

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России до 19 мая

Росавиация вновь продлила временные ограничения на полеты в 11 аэропортов центральных и южных регионов России. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, что новый запрет будет действовать до 19 мая. Согласно решению Росавиации, до 03:45 по московскому времени указанного дня будут ограничены полеты в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиаперевозчикам рекомендовано осуществлять перевозки туристов в эти города по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Уточняется, что остальные российские авиагавани, в том числе международные, работают в штатном режиме.

Рейсы в аэропортах ряда регионов юга и центральной России были приостановлены 24 февраля. В этот же день президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации по защите Донбасса.

