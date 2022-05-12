Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В России продлили ограничения на полеты в южные регионы страны

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России до 19 мая

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Росавиация вновь продлила временные ограничения на полеты в 11 аэропортов центральных и южных регионов России. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, что новый запрет будет действовать до 19 мая. Согласно решению Росавиации, до 03:45 по московскому времени указанного дня будут ограничены полеты в воздушные гавани АнапыБелгородаБрянска, Воронежа, ГеленджикаКраснодараКурскаЛипецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиаперевозчикам рекомендовано осуществлять перевозки туристов в эти города по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Уточняется, что остальные российские авиагавани, в том числе международные, работают в штатном режиме.

Рейсы в аэропортах ряда регионов юга и центральной России были приостановлены 24 февраля. В этот же день президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации по защите Донбасса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Siemens объявила об уходе с российского рынка
Финская энергетическая компания уйдет с российского рынка
Депутат Госдумы призвал регионы Украины последовать примеру Крыма
Перечислены улицы в Москве с новой дорожной схемой движения
При взрыве в российской воинской части погиб человек
Названы самые актуальные прически с челкой
В США модернизируют беспилотники Reaper
В России продлили ограничения на полеты в южные регионы страны
Называвшийся сотрудником ФСБ россиянин попался на взятке
Стюардессы назвали недопустимую одежду для полетов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.