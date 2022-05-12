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Улюкаева заметили с женщиной и шампанским после освобождения

Экс-главы Минэкономразвития Улюкаев уехал из колонии на Range Rover с женой и шампанским

Кадр: телеграм-канал «SHOT»

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, освобожденный из колонии по УДО, уехал с места отбывания наказания с женщиной. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Канал опубликовал кадры, на которых заметно, что экс-глава Минэкономразвития сидит на заднем сидении машины с женщиной. По данным SHOT, это вторая жена бывшего министра Юлия Хряпина, которая на 27 лет младше супруга. Пара, празднуя освобождение Улюкаева, распивает бутылку шампанского, чокается бокалами и целуется.

Об освобождении экс-главы Минэкономразвития стало известно 12 мая. Он выехал с территории колонии на автомобиле Range Rover.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Его признали виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение приватизации «Башнефти». 31 марта 2018 года экс-министра этапировали в место отбывания наказания. В СИЗО и колонии он провел 5,5 года.

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Варвара Кошечкина
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