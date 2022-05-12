Силовые структуры
Улюкаева освободили из колонии
Осужденный за взятку экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев покинул колонию по УДО
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев вышел на свободу из колонии по УДО. Об этом сообщает ТАСС.
Экс-глава Минэкономразвития провел в колонии около пяти лет.
29 апреля Московский районный суд в Твери подтвердил удовлетворение ходатайства Улюкаева об УДО. Прокуратура и ФСИН решили не обжаловать его освобождение.
15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Его признали виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение приватизации «Башнефти».