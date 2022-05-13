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Кортни Кардашьян случайно сломала украшение за миллион долларов

Телезвезда Кортни Кардашьян расколола обручальное кольцо за миллион долларов

Фото: @kourtneykardash

Американская телезвезда и предпринимательница Кортни Кардашьян сломала обручальное кольцо, которое ей преподнес жених, барабанщик панк группы Blink-182 Трэвис Баркер. Об этом она рассказала в новом эпизоде шоу The Kardashians.

43-летняя знаменитость призналась матери, что случайно расколола подаренное ей украшение, когда делала уборку дома. По словам бизнесвумен, она положила кольцо на пол, когда убирала вещи в шкаф, после чего по неосторожности наступила на него. «Я плакала несколько часов, но потом все же позвонила Трэвису. Он успокоил меня, но перед этим у меня случился нервный срыв», — посетовала Кардашьян в разговоре с родственницей.

Известно, что музыкант сделал предложение Кардашьян в октябре, подарив ей кольцо с бриллиантом от знаменитого ювелира Лоррейна Шварца. Стоимость изделия оценивают в миллион долларов (65,5 миллиона рублей по нынешнему курсу).

В апреле Дженнифер Лопес показала помолвочное кольцо за сотни миллионов рублей. Знаменитость подтвердила новость о помолвке с актером Беном Аффлеком, продемонстрировав крупным планом украшение с зеленым бриллиантом на безымянном пальце. Отмечается, что камень в кольце Лопес весит 8,5 карата, а его стоимость варьируется от пяти до десяти миллионов долларов (327-655 миллионов рублей).

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Майя Пономаренко
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