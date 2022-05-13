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I Всероссийская детская фольклориада пройдет в Чебоксарах в июне

I Всероссийская детская фольклориада будет проходить с 23 по 27 июня в Чебоксарах

Фото: Андрей Бок / РИА Новости

Представители 78 российских регионов примут участие в I Всероссийской детской фольклориаде, которая будет проходить в Чебоксарах с 23 по 27 июня. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чувашии Олег Николаев.

По его словам, организаторы мероприятия подготовили насыщенную программу, включающую мастер-классы, костюмированное праздничное шествие, выездные концерты, а также интерактивную программу. Кроме того, участников фольклориады ожидают экскурсии в музеи, знакомство с культурой и бытом чувашского народа.

По словам Николаева, фестиваль призван продемонстрировать культурное многообразие народов страны. «Решение о проведении такого мероприятия в нашей республике для нас почетно и ответственно. Это открывает возможности для детей узнать много нового, показать себя, а для наставников — набраться опыта через коммуникации», — добавил глава Чувашии, подчеркнув, что мероприятие «дополнит и обогатит» День Республики.

Ранее сообщалось, что международный фестиваль медиаискусства Intervals Teaser 2022 состоится в Нижнем Новгороде.

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Варвара Кошечкина
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