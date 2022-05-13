Дерматолог назвала смертельную опасность мозолей

Дерматолог Егорова предупредила, что воспаленная мозоль может стать причиной сепсиса

Дерматолог, косметолог Татьяна Егорова посоветовала не оставлять без внимания мозоли в надежде, что они сами пройдут. Врач перечислила опасности мозолей и рекомендовала обязательно лечить их, особенно жесткие, сообщило издание «АиФ».

Врач отметила, что мозоли — будь то сухие натоптыши или влажные волдыри — бывают у каждого, но зачастую люди игнорируют их. «Мозоли могут указывать на определенные проблемы со здоровьем, а недооцененные образования и вовсе могут привести к серьезным проблемам», — предупредила Егорова.

Если мозоли не лечить, они «обзаводятся» стержнем. «Иногда стержень имеет плотность костной ткани, и он давит на кость, вызывая боль. Соответственно, без внимания оставлять такое образование нельзя», — конкретизировала врач. Воспаленная мозоль, предупредила врач, может стать причиной смертельно опасного сепсиса. Распознать воспаление по внешнему виду несложно: появляются покраснение, отек, пульсация, иногда выделяется гной.

«Лучше предотвратить появление мозоли, чем ее лечить, — говорит Егорова. — Самый лучший способ подготовиться к сезону мозолей — это подобрать удобную обувь. Если человек знает, что именно в этой обуви у него всегда мозоли, ее просто не стоит носить». Врач посоветовала также не допускать запотевания ног и не надевать недышащую обувь (например, кроссовки) на голую стопу, иначе мозолей не избежать.

«Мозоль образуется из-за излишнего давления на кожу. И если его не устранить, то мозоль будет прогрессировать и дальше. Есть люди, которым удаляют мозоли по несколько раз в год. И если они носят качественную и удобную обувь, но мозоли все равно появляются, следует обращаться за помощью к узким специалистам — остеопатам, подологам, ортопедам», — обратила внимание эксперт.

Егорова рассказала, как правильно избавиться от влажной мозоли-пузыря. «Если влажная мозоль надулась, там скопилась жидкость, то протыкать ее можно, но сначала обработать поверхность кожи и иглу дезинфицирующими средствами. Дальше, через маленькую дырочку следует выгнать жидкость, но кожу не сдирать. Затем мозоль нужно обработать зеленкой и заклеить пластырем», — рассказала про схему удаления мозоли врач.

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