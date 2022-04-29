Врач озвучил семь простых способов сделать ноги более привлекательными

Врач Томпсон: косметические дефекты на ногах могут указывать на опасные заболевания

Известный врач в статье для издания ETNT озвучил семь простых способов сделать ноги более привлекательными. По словам Шеннона Томпсона, доктора медицинских наук, грибок кожи и ногтей, а также шелушащиеся или растрескавшиеся пятки не добавят ногам привлекательности, поэтому нужно ухаживать за стопами и при необходимости обращаться к врачам.

Чтобы ноги выглядели идеально, для начала эксперты рекомендуют избавиться от грибка кожи и ногтей. «Ноги, пораженные грибком, начинают слоиться, становятся слишком толстыми и приобретают желто-коричневый оттенок. Грибковая инфекция вызывает постоянный зуд и шелушение. Избавление от грибка придаст ногам здоровый вид и улучшит самочувствие», — объясняет Томпсон.

Сосудистые звездочки могут не только ухудшить внешний вид, но и указывать на развитие опасных заболеваний, отметил он. Для начала необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, а затем удалить косметические дефекты лазером или с помощью специальной инъекции. Кроме того, Томпсон рекомендует регулярно проверять ноги на наличие рака кожи: необходимо пройти обследование, чтобы вовремя распознать любые неровности, подозрительный оттенок кожи или родинки.

Кроме того, он советует следить за тем, чтобы ногти на ногах были аккуратно и коротко подстрижены — это тоже добавляет привлекательности. По его словам, растрескавшиеся шелушащиеся пятки и мозоли портят внешний вид, но это можно исправить с помощью пилингов, использования пемзы, специальных процедур, а также лечебных кремов и лосьонов.

Вернуть здоровье и привлекательность ногам, добавляет Томпсон, поможет регулярное увлажнение кожи, так как сухая кожа выглядит тусклой и безжизненной. Также, по его мнению, стоит вспомнить о профилактике целлюлита и заранее предпринять соответствующие действия: не переедать и заниматься спортом. Тем не менее, отметил специалист, иногда этот дефект проявляется и у стройных женщин.

С отеками стоп и лодыжек медик рекомендует обратиться к лечащему врачу и выявить основную причину отечности, а затем подумать над улучшением кровообращения в ногах.

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