Бензин в США подорожал до исторического рекорда

Бензин в США подорожал до рекордных 4,43 доллара за галлон

Цены на бензин в США обновили исторический максимум, достигнув в среднем по стране 4,43 доллара за галлон (3,785 литра), говорится на сайте Американской ассоциации автомобилистов.

В настоящее время цена на 15 центов выше, чем неделю назад. В штате Калифорния галлон обходится в среднем 5,87 доллара. При этом на некоторых заправках в штате Мэриленд топливо подорожало уже до шести долларов. До этого исторический рекорд был зафиксирован 11 марта, когда галлон стоил в среднем 4,33 доллара.

В марте президент США Джо Байден обвинил российские власти в рекордном росте цен на бензин в стране. Он назвал ситуацию с ценами на топливо кризисом и отметил, что «подорожание Путина» бьет по рядовым американцам на автозаправках.

При этом Баден признал, что рост цен на бензин начался еще до событий на Украине из-за восстановления спроса после пандемии и не поспевающего за ним предложения.