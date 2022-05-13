Мужчина попытался спасти тонущую собаку и погиб

Daily Mail: бывший моряк утонул при попытке спасти свою собаку из реки

Бывший военный моряк из Великобритании попытался спасти из реки в Испании свою тонувшую собаку и погиб. Об этом сообщает Daily Mail.

24-летний Пол Лебихан бросился в воду в заповеднике Источники Альгара на реке Болулья вблизи испанского города Бенидорм. Его унесло течением. Когда мужчину извлекли из воды, он был без сознания.

Для спасения моряка был направлен вертолет со спасателями, полицией и парамедиками. До прибытия специалистов очевидцы пытались спасти его, проводя искусственное дыхание. Попытки реанимировать англичанина не увенчались успехом, и врачи констатировали его смерть.

Англичанин жил в Испании. Мать Лебихана Дебора вылетела туда, чтобы отвезти тело сына на родину. Родственники погибшего создали страницу сбора средств для доставки тела в Великобританию. Им уже удалось собрать 15 тысяч фунтов (1,1 миллиона рублей).

Лебихан служил на Королевском флоте и был боксером-любителем. На одной из фотографий в соцсети он изображен в обнимку со своим питомцем. «Пол был удивительным, самоотверженным человеком с золотым сердцем. Он был очень жизнерадостным», — написал кузен мужчины Каллим Белл.

Ранее сообщалось, что житель американского города Чарльстон, штат Иллинойс, ценой своей жизни попытался спасти провалившуюся под лед на пруду десятилетнюю приемную дочь. Мужчина слишком много времени провел под водой и погиб.