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В Европе задумали отложить запрет российской нефти

Bloomberg: несколько стран ЕС поддерживают отсрочку запрета российской нефти

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Несколько стран Европейского союза считают, что стоит задуматься над тем, чтобы отложить запрет на импорт российской нефти в том случае, если им не удастся убедить Венгрию поддержать эмбарго, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Подобная мера, полагают они, позволила бы продолжить работу по иным видам ограничений в новом пакете санкций. При этом власти европейских стран по-прежнему рассчитывают, что согласовать решение удастся до понедельника, 16 мая, когда в Брюсселе должна пройти встреча министров иностранных дел блока.

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Будапешт настаивает, что отказ от российской нефти нанес бы слишком серьезный ущерб экономике, и источники Bloomberg утверждают, что отсрочка запрета получает поддержку. При этом часть стран беспокоится, что отказ от прежних намерений может быть расценен как признак слабости.

Еврокомиссия уже была готова предложить Венгрии компенсацию за поддержку эмбарго. Ранее Брюссель также предлагал Венгрии, а также Словакии и Чехии отсрочку для введения запрета на срок до 2024 года. Остальные государства ЕС должны, как предполагается, прекратить импорт к концу текущего года.

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Платон Щукин
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