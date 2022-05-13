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В Ереване задержали шестерых протестующих

В Ереване задержаны шесть активистов, требовавших отставки Пашиняна

Фото: Hayk Baghdasaryan / Reuters

В Ереване задержаны шестеро протестующих. Об этом сообщает «Интерфакс».

Оппозиционные активисты перекрывали автомобильное движение с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Задержанные доставлены в отделение полиции.

11 мая участники протестного шествия пытались штурмовать здание мэрии Еревана.

Армянская оппозиция две недели выходит на акции протеста в столице и других городах. Противники власти считают, что политика правительства угрожает безопасности страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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София Сарджвеладзе
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