В Ереване задержали шестерых протестующих

В Ереване задержаны шесть активистов, требовавших отставки Пашиняна

В Ереване задержаны шестеро протестующих. Об этом сообщает «Интерфакс».

Оппозиционные активисты перекрывали автомобильное движение с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Задержанные доставлены в отделение полиции.

11 мая участники протестного шествия пытались штурмовать здание мэрии Еревана.

Армянская оппозиция две недели выходит на акции протеста в столице и других городах. Противники власти считают, что политика правительства угрожает безопасности страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.