В Ереване протестующие начали штурм мэрии

Участники протестного шествия в Ереване начали штурмовать здание мэрии

В Ереване участники протестного шествия начали штурмовать здание мэрии. Об этом сообщает «Новости — Армения».

Возле городской администрации собрались несколько тысяч человек. Вход оцеплен силами правопорядка, которые пытаются оттеснить их. Демонстранты скандируют «Никол — предатель!», имея в виду премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Армянская оппозиция более двух недель организует акции протеста в Ереване и других городах. Противники власти считают, что политика правительства угрожает безопасности страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

4 мая вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян представил план свержения Пашиняна. Он призвал организовать акции неповиновения по всей стране.