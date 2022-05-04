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В парламенте Армении представили план свержения Пашиняна

Вице-спикер парламента Армении Сагателян призвал к акциям неповиновения по всей стране

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Вице-спикер парламента Армении от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян представил план свержения премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает «Новости — Армения».

Чтобы добиться отставки Пашиняна, нужно вывести на улицы больше людей, заявил Сагателян. «Кто не с нами, тот Никол! Вы близки к победе, как никогда. Мы 72 часа не спали, еще 72 часа не будем спать. Ничто нас не остановит», — добавил депутат.

Сагателян призвал организовать акции неповиновения по всей стране. «Я прощу прощения у всех наших сограждан, перед кем закрываются дороги. Но мы это делаем для них», — подчеркнул он.

При этом, по словам депутата, не должна пролиться кровь.

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По мнению вице-спикера, властям остались «считанные дни». «Завтра вечером будет митинг, днем мы выступим с заявлениями. Мы близки к победе, не разочаровывайтесь. С Богом!» — заключил Сагателян.

Ранее сторонники оппозиции подрались с полицейскими возле здания МИД Армении. Пашинян обвинил своих противников в попытках скопировать революцию 2018 года.

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София Сарджвеладзе
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