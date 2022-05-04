Оппозиционеры подрались с полицейскими у здания МИД Армении

Сторонники оппозиции устроили потасовку с сотрудниками полиции близ здания МИД Армении

Сторонники армянской оппозиции подрались с полицейскими близ здания МИД Армении в среду, 4 мая. О произошедшем инциденте сообщает ТАСС.

Согласно данным агентства, оппозиционеры прорвали полицейское оцепление и разместили на одном из флагштоков здания внешнеполитического ведомства флаг Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика).

При прорыве кордона полицейских между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими завязалась потасовка.

Ранее сообщалось, что депутаты оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею» на заседании парламента потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Отмечалось, что во время речи премьера они демонстративно вышли из зала заседания.

Протесты в Ереване вспыхнули в конце апреля на фоне переговоров о мире между Арменией и Азербайджаном. Оппозиция считает, что договор, который премьер может подписать с представителями Баку, угрожает суверенитету государства и безопасности жителей Нагорного Карабаха.

С 1 мая демонстрации в Ереване проходят ежедневно. В них участвуют тысячи несогласных. 3 и 4 мая полиция провела серию задержаний на акциях, однако митинги не прекращаются до сих пор.