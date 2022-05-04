Оппозиционные депутаты потребовали отставки премьер-министра Армении

Оппозиционные депутаты Армении потребовали отставки премьера Пашиняна

Депутаты оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею» на заседании парламента потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По данным ТАСС, во время речи премьера они демонстративно вышли из зала заседания.

«Вот так и всегда будете бежать!» — высказался Пашинян. В ответ на его слова оппозиционеры начали выкрикивать «Армения без Никола!».

В конце апреля в Ереване начались протесты на фоне переговоров о мире между Арменией и Азербайджаном. Оппозиция полагает, что договор, который Пашинян может подписать с представителями Баку, будет угрожать суверенитету государства и безопасности жителей Нагорного Карабаха.

В среду, 4 мая, недовольные политикой премьера и требующие его отставки армянские демонстранты заблокировали несколько ключевых автомагистралей страны. Также стало известно о планах протестующих захватить здание парламента Армении.

