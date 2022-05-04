Армянские протестующие заблокировали автомагистрали

Оппозиционный блок «Армения» сообщил о блокировке протестующими ключевых автомагистралей

Армянские демонстранты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, на фоне массовых акций блокировали несколько ключевых автомагистралей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Оппозиционного блока «Армения».

Речь идет о трассах Ереван-Севан и Алаверди-Ванадзор. Также перекрыт оказался транспортный узел, связующий центр армянской столицы с его окраинами.

Сведений о попытках полиции разогнать недовольных пока не поступало. Движение машин в Ереване и окрестностях затруднено.

Протесты в Ереване начались в конце апреля на фоне переговоров о мире между Арменией и Азербайджаном. Оппозиция полагает, что договор, который премьер может подписать с представителями Баку, станет угрожать суверенитету государства и безопасности жителей Нагорного Карабаха.

С 1 мая демонстрации в Ереване проходят ежедневно. В них участвуют тысячи несогласных. 4 мая Служба национальной безопасности Армении сообщила о планах протестующих захватить здание парламента и усилила его охрану.