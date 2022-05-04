Пашинян обвинил оппозицию в попытке «скопировать его революцию»

Премьер Армении Пашинян заявил о попытках оппозиции скопировать революцию 2018 года

Часть оппозиционных сил Армении смеялась над революцией 2018 года, а теперь пытается скопировать ее, выступая против правительства. Об этом заявил премьер-министр и лидер упоминаемых протестных акций Никол Пашинян, пишет «Sputnik Армения».

Представители оппозиционного блока «Армения», которые находились у власти до 2018 года, инициировали протестные акции против руководства страны в конце апреля. Они полагают, что договор, который премьер может подписать с представителями Баку, станет угрожать суверенитету государства и безопасности жителей Нагорного Карабаха.

«Они смеялись над рюкзаками, которые тогда носили протестующие, но теперь рюкзаки в городских магазинах подорожали вдвое. Наверное, продавцы увидели, что новая клиентура в деньгах не нуждается», — пошутил Пашинян.

Политик иронично заметил, что вскоре в стране вырастут цены и на собак: в 2018 году к шествию несогласных прибился пес и сопровождал их до Еревана. Также он подчеркнул, что демократия и конкурентная политика не означают слабости государства, но при критических нарушениях власти действуют со всей строгостью, чтобы обеспечить безопасность граждан.

«Теперь они должны признаться, что либо сами хотят госпереворота, либо то, что мы пришли к власти демократическим путем», — подытожил глава правительства.

С 1 мая демонстрации в Ереване проходят ежедневно. В них участвуют тысячи несогласных. 4 мая Служба национальной безопасности Армении сообщила о планах протестующих захватить здание парламента и усилила его охрану.