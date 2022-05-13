Косметолог рассказала о главных правилах умывания

Косметолог Дышлевая призвала не увлекаться агрессивными очищающими средствами для лица

Косметолог Лилия Дышлевая рассказала, как нужно правильно умываться, чтобы сохранить здоровье и красоту кожи. Она перечислила главные правила умывания в беседе с журналистами издания «Аргументы и факты» и призвала женщин не увлекаться агрессивными очищающими средствами для лица.

По словам врача, неправильный уход за кожей, в том числе и неправильное умывание, приводит к избыточной сальности. Это может стать причиной гиперкератоза, воспалений и высыпаний. По ее словам, неумытое лицо также выглядит тусклым и неухоженным. «Во время умывания мы избавляемся от ороговевших клеток кожи, чем обеспечиваем доступ кислорода и активных веществ из уходовых средств», — рассказала Дышлевая.

Она отметила, что процедура умывания должна быть поэтапной. Если женщина красится каждый день, то использовать для очищения кожи только мицеллярную воду или гель для умывания неправильно. Ни одно из этих средств не очистит кожу в достаточной мере. «Процедура умывания не равняется процедуре снятия макияжа, поэтому сначала устраняем среды загрязнений с помощью ватного диска и мицеллярной воды, а потом приступаем к очищению с помощью геля», — пояснила дерматокосметолог.

Умываться нужно дважды в день, отметила эксперт. «Все знают, что умываться нужно утром и перед сном, но многие игнорируют это правило, умываясь раз в день — или утром, или вечером, — пояснила Дышлевая. — Это неправильно. Вечером мы устраняем следы накопившихся за день загрязнений (пыль, макияж, кожное сало), а утром — то, что попадает на кожу во время сна и себум, пик выделения которого происходит в районе четырех-пяти часов утра».

Эксперт отметила, что нужно выбирать средства для умывания по типу кожи. Лучше всего для процедуры подходит теплая вода. Горячая вода ведет к обезвоживанию и становится причиной стянутости, холодная — недостаточно эффективно смывает остатки себума и косметики.

Дышлевая добавила, что утром достаточно умыться обычным средством по типу кожи или протереть лицо мицеллярной водой, а потом ополоснуть проточной водой. Также утром рекомендуется периодически применять маски и другие очищающие средства.

Вечером лицо нуждается в более комплексном очищении с применением как мицеллярной воды, так и обычного средства для умывания.

«Тест на то, насколько хорошо вы умылись, можно пройти с помощью того же самого тоника. Ватный диск должен быть абсолютно чистым, — отметила косметолог. — Умываться до скрипа, перебарщивать со скрабированием кожи не нужно. Такое усердие может вызвать обратную реакцию и увеличить салоотделение. Выбирайте мягкие, но эффективные средства для очищения кожи. А процедуру скрабирования проводите не чаще, чем раз в семь-десять дней».

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