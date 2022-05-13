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В российском городе загорелся объект культурного наследия

Иркутский театр юного зрителя загорелся в результате пожара в неэксплуатируемом здании

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В неэксплуатируемом доме в центре Иркутска произошел пожар. В результате огонь перешел на объект культурного наследия — бывшее здание театра юного зрителя (ТЮЗ), сообщается в Telegram-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Пожар охватил 800 квадратных метров, 50 человек были эвакуированы. Пострадавший от огня ТЮЗ посетят сотрудники службы по охране культурного наследия для оценки нанесенного ущерба. Здание театра закрыли несколько лет назад в связи с аварийным состоянием, но проект его реконструкции был готов к этапу экспертизы.

Губернатор лично посетил место происшествия. По его словам, огонь стремительно распространяется из-за деревянных элементов под кровлей. На ликвидацию пожара направлены все силы Иркутского пожарно-спасательного гарнизона, улица Ленина временно перекрыта для транспорта.

Охваченный пожаром ТЮЗ попал на видео. Кадры опубликовали пользователи сети, отметив, что задымление началось за бывшей пиццерией «Домино», после чего из-под крыши здания появился открытый огонь.

Александра Качан
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