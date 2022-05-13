Горящий в центре российского города ТЮЗ показали на видео

Очевидцы опубликовали кадры из центра Иркутска, где горит старое здание ТЮЗа

Горящий в центре Иркутска театр юного зрителя (ТЮЗ) имени Вампилова попал на видео. Кадры в пятницу, 13 мая, публикуют в местной группе во «ВКонтакте».

На записи с места видно столб дыма, поднимающийся над зданием, и языки пламени.

По данным очевидцев, задымление началось за бывшей пиццерией «Домино», после чего из-под крыши пристройки появился открытый огонь, который перекинулся на здание старого ТЮЗа.

На месте работают три единицы техники и 12 человек личного состава МЧС. Ранее также стало известно, что из здания театра эвакуировали 50 человек. Уточняется также, что улицу Ленина с районе пожара перекрыли для проезда транспорта.