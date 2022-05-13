Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Горящий в центре российского города ТЮЗ показали на видео

Очевидцы опубликовали кадры из центра Иркутска, где горит старое здание ТЮЗа

Горящий в центре Иркутска театр юного зрителя (ТЮЗ) имени Вампилова попал на видео. Кадры в пятницу, 13 мая, публикуют в местной группе во «ВКонтакте».

На записи с места видно столб дыма, поднимающийся над зданием, и языки пламени.

По данным очевидцев, задымление началось за бывшей пиццерией «Домино», после чего из-под крыши пристройки появился открытый огонь, который перекинулся на здание старого ТЮЗа.

На месте работают три единицы техники и 12 человек личного состава МЧС. Ранее также стало известно, что из здания театра эвакуировали 50 человек. Уточняется также, что улицу Ленина с районе пожара перекрыли для проезда транспорта.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Бывшего офицера ФСБ приговорили к 13 годам за госизмену
Шесть вещей из 2000-х годов вновь вернулись в моду
В Совфеде назвали мерзавцами голосовавших за снос памятника Освободителям в Риге
Родившаяся с двумя матками и влагалищами женщина рассказала о своей жизни
Россиянам предложили автобусные туры на Черное море за 15 тысяч рублей
Илон Маск раскритиковал американцев за лень
Кадыров рассказал о подарке от Чимаева
В МВД раскрыли криминальное прошлое «смотрящего» за Верхней Салдой Лиса
Производитель бумаги SvetoCopy ушел из России
Россиянам назвали опасность модных диет и детокса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.