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В центре российского города загорелось здание во дворе ТЮЗа

В центре Иркутска загорелось здание во дворе Театра юного зрителя, эвакуировали 50 человек

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске загорелось здание во дворе Театра юного зрителя (ТЮЗ), пламя перекинулось на пристройку к учреждению. Об этом сообщил в пятницу, 13 мая, РИА Новости представитель регионального МЧС.

Собеседник агентства отметил, что из загоревшегося здания в центре российского города эвакуировали 50 человек. К месту происшествия уже прибыли три единицы техники и 12 человек личного состава.

Жители Иркутска в соцсетях предположили, что задымление сначала началось в нежилой пристройке, а позже огонь перекинулся на здание ТЮЗа.

Ранее в Каменске-Уральском Свердловской области произошел пожар на заводе. Сотрудники экстренных служб локализовали огонь. Для тушения привлекли восемь единиц пожарной техники и 35 пожарных.

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Анна Щербакова
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