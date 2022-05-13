Российский рыбак нашел рыбу-лягушку с голубыми глазами

KP.RU: на побережье Курил найдена рыба с голубыми глазами

Российский рыбак Валерий Артемьев с Сахалина нашел на побережье Курил странное существо с голубыми глазами. Об этом сообщает KP.RU.

Артемьев разместил на своем YouTube-канале ролик, в котором показал черную желеобразную рыбу с присоской на брюшке и яркими глазами. Подписчики мужчины предположили, что это рыба-лягушка семейства пинароговых. «Чудик какой-то!» —прокомментировали находку пользователи сети.

По информации KP.RU, найденная рыба является представителем вида голых круглоперов. «У голого круглопера голубые глаза. Также ее называют рыба-лягушка. Для аборигенов Камчатки — это прямо лакомство. Опасности она никакой не представляет и не является хищником», — объяснил блогер Борис Рябченков в беседе со СМИ.

Ранее сообщалось, что в Камбодже рыбаки выловили гигантского четырехметрового ската весом 181 килограмм. Оказалось, что его вес сравним с весом взрослого льва, а после замеров животное выпустили обратно в реку.

