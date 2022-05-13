Названы самые популярные зарубежные направления у россиян в мае

«Туту.ру»: Ереван и Стамбул стали самыми востребованными зарубежными направлениями в мае

Аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» назвали самые востребованные у россиян зарубежные авианаправления в мае. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-платформы, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, наибольшей популярностью среди отечественных туристов пользуются Ереван, Стамбул и Баку — на их долю в общей структуре поисковых запросов суммарно приходится примерно 11 процентов.

В столицу Узбекистана собирается около трех процентов летящих за границу россиян, в крупный город Ош в Киргизии, в Анталью, Бишкек и Душанбе хотят поехать по два процента путешественников. Также соотечественники интересуются отдыхом в Тель-Авиве, Кишиневе, Минске, Белграде и Тбилиси.

При этом отмечается, что глубина бронирований авиабилетов за рубеж остается низкой — среди тех, кто приобрел проездные документы с 1 по 11 мая, 74 процента запланировали перелет в этом же месяце, 18 процентов купили билеты на июнь, шесть процентов — на июль и менее двух процентов — на август и сентябрь.

Ранее в мае вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что в летний сезон 2022 года будут набирать популярность поездки на личном автомобиле, а также речные круизы. Также прогнозируется высокий спрос на экскурсионные путешествия выходного дня.