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Россиянам назвали самые популярные маршруты для путешествий в летнем сезоне

Глава РСТ назвал популярным видом отдыха летом речные круизы и путешествия на машинах

Фото: Christian Charisius / Globallookpress.com

Летом 2022 года будут набирать популярность путешествия на личном автомобиле, а также речные круизы. Востребованные виды отдыха в предстоящем сезоне назвал в интервью «Вечерней Москве» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По словам Горина, на выбор направления для путешествий будет влиять транспортная логистика. Так, закрытие аэропортов на юге страны внесет коррективы в загрузку гостиниц на популярных курортах Черного моря — сейчас россияне активно бронируют речные круизы по Волге, Дону, Енисею.

«Очень популярны путешествия на машинах: это и Золотое кольцо, и Карелия, и Русский Север. Эта тенденция сохраняется третий год», — подметил актуальные маршруты глава РСТ.

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Кроме того, летом прогнозируется высокий спрос на экскурсионные путешествия выходного дня, например, в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самару и многие другие города.

«Туроператоры готовы предложить программы на Дальний Восток, Байкал, в Татарстан. Есть рейсы в Калининград и Карелию — именно специальные чартерные рейсы, которых раньше не было. На Алтай есть предложения для активного туризма», — рассказал о еще одном тренде Горин.

Ранее в мае россиянам назвали самыми бюджетные направления для путешествий в летний период. Так, дешевле всего отдохнуть можно в Тюмени — снять жилье в городе можно в среднем за две тысячи рублей в сутки. Также в тройку лидеров попал Кисловодск и Калининград.

Дарья Рыбак
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