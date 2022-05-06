Россиянам назвали самые бюджетные направления для летнего отдыха

Tvil.ru назвал Тюмень и Кисловодск самыми выгодными направлениями для летнего отпуска

Тюмень, Кисловодск и Калининград названы самыми бюджетными направлениями для путешествий россиян в летний период. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, опубликованные на сайте организации.

Выгоднее всего отечественным путешественникам отправиться в отпуск в Тюмень, где снять жилье на лето можно в среднем за две тысячи рублей в сутки. «В первый город Сибири туристы приезжают на три дня, чтобы поплавать в термальных озерах и посмотреть, как живет город, вошедший в рейтинг самых комфортных для жизни в России», — говорится в исследовании онлайн-сервиса.

Второе и третье места в рейтинге с небольшой разницей в цене заняли Кисловодск и Калининград, где средняя стоимость суточного размещения в отеле начинается от 2,6 тысячи и 2,7 тысячи рублей соответственно. В топ-5 бюджетных направлений также вошли Сочи (3,2 тысячи рублей в сутки) и Казань (3,4 тысячи рублей). Самыми дорогими городами России для летнего отдыха названы Санкт-Петербург и Ялта, где туристам за жилье придется отдать более четырех тысяч рублей за ночь.

Ранее стало известно, что Краснодарский край признали самым популярным курортным регионом — соотечественники раскупили более половины мест номерного фонда на Черноморском побережье. Например, объем бронирований в Сочи в сравнении с прошлым годом вырос в три раза и составил 34,3 процента.