Финляндия приготовилась отказаться от российского газа

Правительство Финляндии объявило о готовности к внезапной приостановке поставок газа из РФ

Финляндия готова к внезапным приостановкам поставок природного газа из России, следует из заявления правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям, передает Reuters.

Страна импортирует большую часть газа из соседней России, но на это топливо приходится лишь около пяти процентов от годового потребления энергии. Однако потеря этого газоснабжения будет означать, что крупнейшим финским компаниям — Neste, Metsa и другим компаниям лесной, химической и пищевой промышленности — придется искать альтернативные источники энергии или адаптировать производство.

Финляндия также подключена к европейской газовой сети через BalticConnector — это финско-эстонский трубопровод, который соединяет Финляндию со странами Балтии. Они также зависят от российского газа, но сумели диверсифицировать поставки благодаря терминалам для сжиженного природного газа (СПГ).

13 мая финских политиков предупредили о возможном прекращении экспорта газа из России. Москва опровергла это сообщение и подчеркнула, что компания «Газпром» — надежный поставщик. Представитель государственной компании Gasgrid Finland сообщил, что перебоев с газом на территории Финляндии не наблюдается.

Ранее Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони назвал сроки введения полного эмбарго на российское топливо. По его словам, его реализуют по истечении девяти месяцев — более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть. Еврокомиссар считает, что такое решение повлияет на европейскую экономику, но больше ударит по российской.



Параллельно Финляндия заявила о планах вступления в НАТО. По словам главы правительства Финляндии Санны Марин и президента Саули Нийнисте, в случае вступления в альянс страна повысит оборонные возможности.