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Названы самые популярные российские города для летнего отпуска

Tvil.ru: самым популярным городом по бронированию отелей летом стал Санкт-Петербург

Фото: Damir Yakupov / Reuters

Самым популярным российским городом по количеству бронирований отелей для летнего отдыха назван Санкт-Петербург. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Кроме того, путешественники выбирают для предстоящих отпусков гостиницы в Москве, Казани, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Кисловодске и Соль-Илецке. Отмечается, что соотечественники бронируют отели в среднем до 10 ночей и тратят на проживание от 2,2 до 3,8 тысячи рублей в сутки.

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По данным сервиса, дешевле всего летом обойдется отдых в Пятигорске, Соль-Илецке и в Ростове-на-Дону — средняя стоимость ночи в отелях начинается от двух тысяч рублей. Менее выгодно снимать гостиницу в Москве и Кисловодске, где за ночь туристу в среднем придется отдать около трех тысяч рублей. Дороже всего стоит размещение в отелях Санкт-Петербурга и Казани — от 3,5 и 3,7 тысячи рублей соответсвенно.

Ранее в мае эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru назвали самые романтичные города России по мнению соотечественников. Так, в качестве самого подходящего направления для отдыха с возлюбленными россияне выбрали Севастополь

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Валентина Процкова
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