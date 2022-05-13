Американская модель Кендалл Дженнер не сумела нарезать огурец на камеру

Американская модель Кендалл Дженнер попыталась нарезать овощи и опозорилась перед камерой. Соответствующие посты появились в Twitter.

В новом эпизоде реалити-шоу «Кардашьян», которое транслируется на стриминговом сервисе Hulu, манекенщица приехала к матери Крис Дженнер в ее дом в Лос-Анджелесе. Телезвезда решила приготовить себе закуску и начала самостоятельно резать огурец, отказавшись от предложения родительницы воспользоваться помощью ее личного шеф-повара.

На размещенных кадрах видно, что модель не понимает, как правильно держать нож, поэтому долго и неумело измельчает продукт. В конечном счете Крис Дженнер все же попросила повара приготовить блюдо для дочери.

Действия модели рассмешили пользователей сети, о чем они принялись писать в Twitter. «Просто посмотрите на то, как Кендалл режет огурцы», — высказался комментатор @s4toruu. «Прежде чем подумать, что вы делаете что-то плохо, просто посмотрите, как Дженнер режет огурец», — согласился юзер @livinL4rge. «Я только что посмотрела, как Кендалл пытается порезать огурец, и это самая позорная вещь, которую я когда-либо видела», — пошутила блогерша @rundooz7.

В октябре 2021 года сестра Кендалл Дженнер Кайли снялась голой в крови для рекламы собственного косметического бренда Kylie Cosmetics и также стала мемом в соцсетях. Предпринимательница позировала на белом фоне обнаженной с распущенными волосами, при этом ее тело было покрыто красной жидкостью, которая имитировала кровь. «Сатана после съемок в "Семействе Кардашьян"», — высказался один из фанатов.