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Лидер Maroon 5 продал особняк в США неизвестному

Адам Левин продал особняк в Лос-Анджелесе через месяц после покупки нового

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Лидер Maroon 5 Адам Левин продал особняк в США. Имя покупателя осталось неизвестно, сообщает New York Post.

Певец избавился от недвижимости в лос-анджелесском районе Пасифик-Палисейдс через месяц после того, как приобрел новый дом в Калифорнии. Сумма сделки составила 51 миллион долларов (около 3,2 миллиарда рублей). Изначально Левин просил за особняк 57,5 миллиона долларов. Однако дом удалось продать без убытков и получить 19 миллионов долларов прибыли.

Левин и его супруга, модель Бехати Принслу, купили дом у актера Бена Аффлека и его тогдашней жены, актрисы Дженнифер Гарнер, в 2018 году за 31,95 миллиона долларов. Риелторы называют особняк воплощением истинно калифорнийского образа жизни.

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Площадь дома занимает 836 квадратных метров. В общей сложности в распоряжении певца было 10 спален и 14 ванных комнат. В особняке есть домашний кинотеатр, игровая комната и тренажерный зал. Столовая подходит для проведения шумных вечеринок, а в гостиной оборудована барная зона.

На участке расположены бассейн, теннисный корт, баскетбольная площадка, курятник, а также несколько зон для отдыха и кухня под открытым небом. Для гостей предусмотрен гостевой коттедж с четырьмя спальнями и рабочим кабинетом.

Левин и его жена Бехати Прислу уже владели недвижимостью в Монтесито. В 2021 году супруги купили и продали поместье с прибылью в 5,8 миллиона долларов.

Ранее в апреле стало известно, что Левин приобрел бывший дом звезды сериала «Парки и зоны отдыха» Роба Лоу в престижном городе Монтесито. Цена сделки за дом с шестью спальнями и восемью ванными комнатами составила 52 миллиона долларов.

Полина Кислицына
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