Лукашенко назвал основу политики в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко назвал справедливость основой политики в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал справедливость основой политики в стране. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Самое главное — люди. Я вас очень прошу: работайте с людьми. Да, дисциплина [нужна]. Но в основе всего, всей нашей политики должна быть справедливость», — заявил Лукашенко при назначении региональных чиновников.

По его словам, нужно реагировать на обращения граждан. «Кому-то прямо сказать: "Этого мы делать не будем, у тебя трое сыновей, иди свой забор ремонтируй или покрась свою хату сам или сами". Но если приходит человек, которому действительно нужна помощь, ему надо эту помощь оказывать», — проинструктировал Лукашенко чиновников.

Он добавил, что в обществе есть «спрос на справедливость». «Да и все мы хотим, чтобы мир был более справедливым и отношение к нам было более справедливым. Это главное», — заключил белорусский президент.

Ранее Лукашенко обратился к работникам белорусских СМИ. Он заявил об «информационной войне» и призвал не «проиграть тем, кто намерен отменить нашу историю и культуру».