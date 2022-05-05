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Лукашенко призвал белорусские СМИ не проиграть информационную войну

Лукашенко обратился к СМИ со словами, что они не могут проиграть информационную войну

Фото: Maxim Guchek / AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к работникам СМИ страны. Он рассказал об «информационной войне» и призвал не «проиграть тем, кто намерен отменить нашу историю и культуру». Слова приводятся на сайте белорусского лидера.

Лукашенко в поздравлении с Днем печати и Днем работников радио, телевидения и связи указал, что мир и человек стали более уязвимыми. Сотрудники СМИ, по мнению президента, находятся «на передовой информационного фронта, где идет бескомпромиссная битва за умы и души людей».

«Мы никак не можем проиграть тем, кто намерен отменить нашу историю и культуру, а заодно само государство и белорусский народ», — подчеркнул Лукашенко. Он напомнил про миссию СМИ, заключающуюся в донесении до человека «живительного слова правды», а в заключение пожелал мирного неба.

В конце марта Лукашенко уже заявлял о глобальной информационной войне, в которой, по его словам, Минск не может проиграть. «Идет глобальная информационная война, участниками которой мы являемся. Не скажу, что это по нашей воле», — сказал он.

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Антон Похиляк
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