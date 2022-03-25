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Лукашенко заявил о глобальной информационной войне

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Минск не может проиграть информационную войну

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о глобальной информационной войне, в которой, по его словам, Минск не может проиграть. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Идет глобальная информационная война, участниками которой мы являемся. Не скажу, что это по нашей воле», — сказал Лукашенко на совещании о деятельности СМИ.

По его словам, в Белоруссии «не должны опустить руки». «Мы проиграть эту войну не можем. У нас хорошее исходное положение, поэтому мы и не должны ее проиграть, если не допустим глобальных ошибок», — добавил Лукашенко.

Глава Белоруссии также призвал сохранять журналистские коллективы и находить новых людей — «молодых, креативных и, самое главное, патриотично настроенных».

Ранее Лукашенко заявил, что нужно повременить с блокировкой YouTube.

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Алевтина Запольская
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