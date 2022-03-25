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Лукашенко призвал повременить с блокировкой YouTube

Александр Лукашенко призвал не торопиться с блокировкой YouTube в Белоруссии

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Если YouTube и зарубежные социальные сети наносят серьезный вред безопасности Белоруссии, в перспективе они могут быть заблокированы, однако пока с таким решением можно повременить. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Политик призвал действовать в вопросе блокировки крупных медиаресурсов «предельно аккуратно», чтобы потом не пришлось «хвататься за голову». «Надо принимать взвешенные решения. Развивать свои ресурсы. А мы умеем это делать», — добавил Лукашенко.

Он указал, что белорусские власти пока не будут торопиться и блокировать такие площадки, но сконцентрируются на развитии отечественных аналогов «вместе с россиянами».

11 марта YouTube решил заблокировать каналы российских СМИ, которые финансируются государством. Представители платформы также пообещали удалить нарушающий ее политику контент о военной операции на Украине.

На фоне угроз блокировки со стороны российских властей и рисках уголовных дел Google начал негласную эвакуацию своих сотрудников из московского офиса. Всего в нем работают 244 человека.

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Алевтина Запольская
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