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Путин обсудил с Совбезом угрозы от решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Президент Путин обсудил с Совбезом России угрозы от вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ход спецоперации на Украине, а также потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Кроме того, наряду с текущими вопросами глава минобороны Сергей Шойгу проинформировал участников совещания о ходе специальной военной операции на Украине.

По словам пресс-секретаря главы государства, члены Совбеза обменялись мнениями по теме решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, а также потенциальных угроз для безопасности России. Помимо этого, на совещании затрагивался ряд вопросов в контексте предстоящего саммита ОДКБ.

Ранее доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО и эксперт клуба «Валдай» Игорь Истомин заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО может привести к росту напряженности в Евросоюзе, а также повысит риски эскалации текущего противоборства между Россией и Западом.

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Сергей Истомин
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