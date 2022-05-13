Путин обсудил с Совбезом угрозы от решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Президент Путин обсудил с Совбезом России угрозы от вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ход спецоперации на Украине, а также потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Кроме того, наряду с текущими вопросами глава минобороны Сергей Шойгу проинформировал участников совещания о ходе специальной военной операции на Украине.

По словам пресс-секретаря главы государства, члены Совбеза обменялись мнениями по теме решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, а также потенциальных угроз для безопасности России. Помимо этого, на совещании затрагивался ряд вопросов в контексте предстоящего саммита ОДКБ.

Ранее доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО и эксперт клуба «Валдай» Игорь Истомин заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО может привести к росту напряженности в Евросоюзе, а также повысит риски эскалации текущего противоборства между Россией и Западом.

