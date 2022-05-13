Оценены угрозы для России от вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Политолог Истомин призвал не преувеличивать угрозы от вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО может привести к росту напряженности в Европе и повысит риски эскалации текущего противоборства между Россией и Западом. Так последствия дальнейшего расширения НАТО оценил доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО и эксперт клуба «Валдай» Игорь Истомин в комментарии «Ленте.ру».

При этом Истомин призвал не преувеличивать реальные угрозы для России от вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Политолог напомнил, что эти два североевропейских государства и ранее выступали фактическими сторонниками западного блока. В частности, Стокгольм и Хельсинки за последние восемь лет существенно нарастили интеграцию своих вооруженных сил с НАТО, а также присоединились к санкциям против России и военной поддержке Украины.

«В этой связи их формальное присоединение к НАТО имеет преимущественно политико-символическое значение. Но такого рода символизм может иметь большое влияние на восприятие в условиях конфронтации», — резюмировал он.

12 мая президент и премьер-министр Финляндии Саули Нийнисте и Санна Марин поддержали подачу заявки на вступление страны в НАТО. По словам главы правительства и президента, в случае вступления в альянс страна повысит свои оборонные возможности и усилит объединение. По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, Финляндия подаст заявку в НАТО на следующей неделе. Аналогичный шаг рассматривают и в Швеции: по данным местных СМИ, Стокгольм может направить соответствующую заявку уже 16 мая.

В России подобные устремления Финляндии и Швеции раскритиковали и предупредили о серьезных последствиях. Так, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в случае вступления этих двух стран в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет. Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, отметил, что при подобном сценарии территории Финляндии и Швеции могут стать целями российской армии.

