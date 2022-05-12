В России назвали Финляндию и Швецию возможными целями для удара российской армии

Дипломат Полянский: Финляндия и Швеция могут стать целями армии РФ при вступлении в НАТО

Территории Финляндии и Швеции могут стать целями российской армии, если государства станут членами НАТО и разместят подразделения альянса. Такое развитие событий в интервью с британским онлайн-изданием UnHerd News допустил первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский.

Российский дипломат отметил, что вступление этих стран в альянс не будет сильным ударом по безопастности России, однако Москва готова противостоять данной угрозе и уже «приняла для этого необходимые меры предосторожности», поэтому территории скандинавских стран могут стать новыми «мишенями» российских военных.

«Они (Финляндия и Швеция — прим. «Ленты.ру») знают, что в тот момент, когда они станут членами НАТО, это будет означать определенные зеркальные шаги с российской стороны. Если на этих территориях будут подразделения НАТО, эти территории станут целью — или возможной целью — для удара (армии России — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Полянский.

Также дипломат подчеркнул, что вступление Финляндии и Швеции в блок не сильно изменит ситуацию с безопасностью в Европе, в которой «доминирует и усугубляется натовская угроза России на протяжении многих лет».

Ранее экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо заявил, что при вступлении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться возле Санкт-Петербурга.