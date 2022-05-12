В Китае допустили появление войск НАТО у Санкт-Петербурга

Полковник Чжоу Бо допустил присутствие войск НАТО у Петербурга при входе Финляндии в НАТО

Экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо заявил, что при вступлении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться возле Санкт-Петербурга. Об этом полковник написал в материале для журнала Economist.

«Если Финляндия вступит в НАТО, что вполне вероятно, войска альянса окажутся на расстоянии вытянутой руки от Санкт-Петербурга», — подчеркнул он.