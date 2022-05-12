Стало известно о подаче Финляндии и Швеции заявки в НАТО в ближайшее время

Reuters: Финляндия и Швеция в ближайшее время подадут заявку в НАТО

Финляндия и Швеция в ближайшее время намерены подать заявку в НАТО, и альянс «быстро предоставит им членство». Об этом стало известно Reuters.

Какпишет агентство со ссылкой на пять официальных лиц, планируется, что союзники альянса быстро дадут добро на получение членства этими странами. Предполагается, что такой шаг будет предпосылкой для увеличения военного присутствия в регионе в течение года, сопровождающего ратификацию.

Ранее сообщалось, что президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин впервые совместно раскроют позицию по возможному присоединению к НАТО. Совместная позиция президента и премьер-министра, вероятно, будет опубликована в пресс-релизе, так как премьер-министр Марин сейчас находится с официальным визитом в Японии. Также указывается, что заявление будет признаком того, что Финляндия подает заявку на вступление в НАТО.