Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Финляндия впервые раскроет официальную позицию властей по НАТО

Президент и премьер Финляндии впервые раскроют позицию по возможному присоединению к НАТО

Фото: Pixabay

Президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин впервые совместно раскроют позицию по возможному присоединению к НАТО, пишет РИА Новости.

«Президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин в четверг (12 мая, — прим. "Ленты.ру"), в 10:00, совместно объявят свою позицию по НАТО», — говорится в сообщении.

Совместная позиция президента и премьер-министра, вероятно, будет опубликована в пресс-релизе, так как премьер-министр Марин сейчас находится с официальным визитом в Японии. Также указывается, что заявление будет признаком того, что Финляндия подает заявку на вступление в НАТО.

Ранее сообщалось, что в Берлине пройдет неформальный саммит глав МИД стран-участниц НАТО, на который приглашены министры иностранных дел Швеции и Финляндии. Мероприятие пройдет 14-15 мая. В свою очередь, 19 мая состоится заседание начальников генеральных штабов государств Североатлантического альянса, на которое, помимо Швеции и Финляндии, приглашены представители Украины

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол России заявил о захлестнувшей США волне русофобии
Конгресс США запретил Минфину менять на доллары средства России в МВФ
В Сербии выразили опасение новым санкциям Евросоюза против России
США решили добиваться облегчения долгового бремени Украины
Западу указали на трудности «наказания» России экономическими рычагами
В США предложили препятствовать участию России в работе ряда организаций
«Интер» обыграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии
Модель показала изменения во внешности после нанесения 600 тату
Раскрыты последствия возможных санкций против КНДР
Финляндия впервые раскроет официальную позицию властей по НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.