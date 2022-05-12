Финляндия впервые раскроет официальную позицию властей по НАТО

Президент и премьер Финляндии впервые раскроют позицию по возможному присоединению к НАТО

Президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин впервые совместно раскроют позицию по возможному присоединению к НАТО, пишет РИА Новости.

«Президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин в четверг (12 мая, — прим. "Ленты.ру"), в 10:00, совместно объявят свою позицию по НАТО», — говорится в сообщении.

Совместная позиция президента и премьер-министра, вероятно, будет опубликована в пресс-релизе, так как премьер-министр Марин сейчас находится с официальным визитом в Японии. Также указывается, что заявление будет признаком того, что Финляндия подает заявку на вступление в НАТО.

Ранее сообщалось, что в Берлине пройдет неформальный саммит глав МИД стран-участниц НАТО, на который приглашены министры иностранных дел Швеции и Финляндии. Мероприятие пройдет 14-15 мая. В свою очередь, 19 мая состоится заседание начальников генеральных штабов государств Североатлантического альянса, на которое, помимо Швеции и Финляндии, приглашены представители Украины