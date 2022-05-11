Швецию и Финляндию пригласили на неофициальную встречу НАТО в Берлине

НАТО пригласило глав МИД Швеции и Финляндии на неформальный саммит альянса в Берлине

В Берлине пройдет неформальный саммит глав МИД стран-участниц НАТО, на который приглашены министры иностранных дел Швеции и Финляндии. Об этом сообщается в анонсе МИД Германии, передает РИА Новости.

Мероприятие пройдет 14-15 мая. В свою очередь, 19 мая состоится заседание начальников генеральных штабов государств Североатлантического альянса, на которое, помимо Швеции и Финляндии, приглашены представители Украины. Одна из сессий мероприятия будет полностью посвящена российской специальной военной операции.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Хельсинки могут принять решение о вступлении в НАТО в самое ближайшее время. Она отметила, что инициатива о скором вступлении Хельсинки в Североатлантический альянс была вызвана изменениями в сфере национальной безопасности из-за действий России на Украине.

6 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила Финляндию и Швецию в том, что администрация США готова снять любые опасения этих стран в сфере безопасности, если они подадут заявки на вступление в НАТО.