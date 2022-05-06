Премьер Финляндии высказалась о скором вступлении страны в НАТО

Премьер Финляндии заявила, что решение о вступлении в НАТО будет принято в ближайшее время

Решение о вступлении Финляндии в альянс НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин в интервью японской деловой газете Nikkei.

«Думаю, что решение о вступлении в НАТО будет принято в самое ближайшее время», — высказалась Марин. Она отметила, что инициатива о скором вступлении Хельсинки в Североатлантический альянс была вызвана изменениями в сфере национальной безопасности из-за действий Москвы на Украине, и поэтому Финляндия не видит возможности восстановления прежних отношений с Россией.

Также финский политик призвала Китай присоединиться к экономическим санкциям в отношении России, выразив уверенность в возможности значительно повлиять на разрешение украинского кризиса со стороны Пекина.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация США сможет свести на нет любые опасения Финляндии и Швеции в сфере безопасности, если они подадут заявки на вступление в НАТО.