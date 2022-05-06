США сообщили о готовности обеспечить безопасность Швеции и Финляндии

Белый дом заявил, что США смогут снять опасения Финляндии и Швеции в сфере безопасности

Администрация США уверена в том, что сможет снять любые опасения Финляндии и Швеции в сфере безопасности, если они подадут заявки на вступление в НАТО, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

По ее словам, США готовы обеспечить безопасность этих государств с момента подачи заявки и до вступления в состав Североатлантического альянса. «Мы уверены в том, что смогли бы найти способы снять любые опасения», — подчеркнула представитель Белого дома.

В четверг, 5 мая, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна направит свои танки для защиты Финляндии и Швеции, если страны будут «атакованы» российской стороной.

Ранее Псаки уточнила, что американский президент Джо Байден поддерживает политику «открытых дверей» НАТО и выступает за включение в состав альянса Финляндии.

Финляндия примет окончательное решение о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс 12 мая, а Швеция определится с будущим 15 мая.