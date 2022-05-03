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Байден поддержал включение Финляндии в НАТО

Представитель Белого дома Псаки заявила о поддержке Байдена включения Финляндии в НАТО
Джо Байден

Джо Байден. Фото: РИА Новости

Американский президент Джо Байден поддерживает политику «открытых дверей» НАТО и выступает за включение в состав альянса Финляндии, заявила пресс-секретарь лидера США Джен Псаки, пишет ТАСС.

Она прокомментировала вопрос журналистов, считает ли Байден включение Финляндии в состав Североатлантического альянса ответом на «вызовы в сфере безопасности» со стороны России или же опасается, что это станет провокационным шагом.

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Псаки объяснила, что Белый дом поддерживает политику НАТО, когда в состав организации могут вступать те, кто в этом заинтересован и соответствует требованиям. «Мы поддерживаем любые решения со стороны руководства Финляндии и других о подаче заявки на вступление», — отметила представитель Белого дома.

Ранее газета The Times писала, что Швеция и Финляндия собрались вступить в НАТО летом 2022 года. Один из источников — высокопоставленный американский чиновник заявил, что считает это последствием стратегического просчета России.

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Марина Совина
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