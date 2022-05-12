Правительство Финляндии поддержало вступление страны в НАТО

Премьер и президент Финляндии Марин и Нийнисте поддержали вступление страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин поддержали подачу заявки на вступление страны в НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении финских лидеров, передает издание Ilta-Sanomat.

В официальном документе сообщается, что «членство в НАТО укрепило бы безопасность Финляндии». По словам главы правительства и президента, в случае вступления в НАТО Финляндия повысит свои оборонные возможности и усилит альянс. Они также заявили, что Финляндия должна подать заявку в НАТО в первоочередном порядке.

«Мы надеемся, что национальные шаги, которые все еще необходимы для принятия этого решения, будут предприняты быстро в ближайшие дни», — говорится в совместном заявлении. При этом издание Ilta-Sanomat отмечает, что официально Финляндия сможет подать заявку в НАТО после того, как этот шаг будет утвержден на заседании правящей Социал-демократической партии, которое пройдет 15 мая.

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция захотели подать свои заявки в НАТО одновременно. По информации медиа, одновременная подача заявлений станет свидетельством согласия между двумя странами и желания защищать друг друга. Само решение по заявке они, как ожидается, примут 15 мая.