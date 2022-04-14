Медведев заявил об увеличении числа противников России

Медведев заявил о росте числа противников России при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил об увеличении числа противников в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

«Швеция и Финляндия со звериной серьезностью обсуждают возможность присоединиться к НАТО. А что это значит? Это значит, что у России станет больше официально зарегистрированных противников», — указал Медведев.

По словам Медведева, Москва должна реагировать на такие заявления «с холодной головой». При этом нужно будет серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива.

Ранее фракции Умеренная партия, «Шведские демократы» и «Христианские демократы», находящиеся в оппозиции в шведском парламенте, потребовали ускоренного вступления страны в НАТО.