За наркоторговлю в российском городе осудили 11 мужчин и одну женщину

В Севастополе 11 мужчин и одна женщина получили срок за наркоторговлю

В Севастополе 11 мужчин и одна женщина приговорены к срокам от шести до 12 лет колонии. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает ТАСС.

Как установил суд, группировка действовала с апреля 2018-го по август 2019 года. По указанию куратора мужчины и женщина размещали наркотики методом закладок и позже передавали потребителям координаты их местонахождения. В тайниках и по месту жительства осужденных были изъяты мефедрон, a-PVP, марихуана, гашиш и другие наркотические средства общей массой более 5,6 килограмма.

По приговору суда 11 признанных осужденных мужчин будут отбывать наказание в колонии строгого режима, женщину приговорили к колонии общего режима.

20 апреля сообщалось, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему депутату Законодательного собрания Петербурга Максиму Резнику по делу о незаконном хранении марихуаны весом 18,2 грамма.